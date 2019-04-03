УГМК построит в Екатеринбурге еще один храм после конфликта мэрии и епархии

«Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК) построит в Екатеринбурге новый храм Рождества Иоанна Крестителя вместо существующей религиозной постройки на Космонавтов, 184. Прежнюю церковь ждет снос, так как она оказалась на пути будущей трамвайной ветки между Екатеринбургом и Верхней Пышмой (проект УГМК).
Напомним, Екатеринбургская епархия изначально отказалась отдавать храм на Космонавтов под снос, поэтому мэрия Екатеринбурга подала в Свердловский арбитраж заявление об изъятии участка под постройкой под муниципальные нужды. 2 апреля дело было прекращено. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе епархии, сторонам удалось добиться мирового соглашения: «Храм будет сохранен, но перенесен на несколько десятков метров от старого здания».
Однако источники «URA.RU» пояснили, что при переносе храма старую конструкцию сохранить не получится, так как сейчас церковь занимает часть здания. По факту епархия получит новое сооружение «с элементами прежнего». «Мэрия только выделит участок, новый храм будет построен силами благотворителей», — рассказал собеседник «URA.RU».
Как стало известно нашему агентству, «благотворителем» станет УГМК. В пресс-службе компании «URA.RU» сообщили, что возведение нового храма Рождества Иоанна Крестителя рассматривается на территории жилого района Изумрудный бор. Это флагманский проект УГМК на пересечении Шефской и Космонавтов, первый этап его строительства намечен на 2018—2022 годы. «Храм уже давно был предусмотрен в проекте планировки», — отметили в пресс-службе компании.
Напомним, УГМК вместе с «Русской медной компанией» (РМК) собирается построить в Екатеринбурге собор Святой Екатерины.