В Кремле потребовали объяснить данные о россиянах, неспособных купить обувь

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
03 апреля 2019 в 15:25
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Любительница винтажной одежды София Лизанец. Екатеринбург, обувь, винтаж
По данным Росстата, треть российских семей не может себе позволить купить обувь по сезонуФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не понимает, откуда у Росстата информация о нехватке у россиян денег на обувь. Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым примерно треть российских семей не может себе позволить купить обувь по сезону.

«Почему именно на обувь, почему именно треть и откуда эти цифры», — сказал Песков на ежедневном брифинге. Представитель Кремля также добавил, что был бы признателен, если бы Росстат смог предоставить разъяснение этих данных.

Ранее «URA.RU» сообщало о исследовании Росстата, согласно которому ежемесячный доход среднестатистической российской семьи должен составлять порядка 58,5 тысячи рублей. Именно такая сумма позволит гражданам покупать самое необходимое.

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