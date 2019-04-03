В Кремле потребовали объяснить данные о россиянах, неспособных купить обувь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не понимает, откуда у Росстата информация о нехватке у россиян денег на обувь. Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым примерно треть российских семей не может себе позволить купить обувь по сезону.
«Почему именно на обувь, почему именно треть и откуда эти цифры», — сказал Песков на ежедневном брифинге. Представитель Кремля также добавил, что был бы признателен, если бы Росстат смог предоставить разъяснение этих данных.
Ранее «URA.RU» сообщало о исследовании Росстата, согласно которому ежемесячный доход среднестатистической российской семьи должен составлять порядка 58,5 тысячи рублей. Именно такая сумма позволит гражданам покупать самое необходимое.