Россияне назвали доход, который позволит им «сводить концы с концами»

79,5% семей не могут купить необходимый минимум Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Ежемесячный доход среднестатистической российской семьи должен составлять порядка 58,5 тысячи рублей, чтобы она имела возможность покупать самое необходимое. Об этом говорится в исследовании Росстата.

В исследовании ведомства принимали участие 60 тысяч домохозяйств. «79,5% российских семей так или иначе испытывают затруднения с тем, чтобы приобрести необходимый минимум товаров и уложиться в сумму семейного дохода», — передает РБК данные опроса. Среди респондентов 14,6% уточнили, что сталкиваются с существенными затруднениями, чтобы «сводить концы с концами».

При этом минимальный доход, который необходим многодетной семье (трое детей и более) установился на уровне 82 тысячи рублей в месяц. Для молодых семей (с детьми и без детей) требуется 69 тысяч рублей. Для неполных семей (с одним родителем) — 62,5 тысячи рублей. Семьям, состоящим из пенсионеров, — 38,3 тысячи рублей.

В 2016 году Росстат проводил аналогичный опрос. Тогда 84,6% семей сообщили, что испытывают трудности при покупке необходимых товаров.

В исследовании не уточнили сколько человек состоит в среднестатистической российской семье. Кроме того, необходимый минимум товаров понимался респондентами субъективно. Опрос проводился с 15 по 29 сентября 2018 года во всех регионах России.