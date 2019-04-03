02 апреля 2019

При взрыве мины в Санкт-Петербурге пострадал выпускник тюменского военного вуза

Иван Чупров
© Служба новостей «URA.RU»
03 апреля 2019 в 19:12
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Рифат Закиров закончил ТВВИКУ в 1993 годуФото: с сайта 47news.ru

Полковник Рифат Закиров, раненный взрывом мины в Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге, оказался выпускником Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ). Фото пострадавшего опубликовало издание 47news.ru.

Внешность человека на фото совпадает с фотографиями Рифата Закирова, размещенными на его странице в соцсети «ВКонтакте». Судя по информации на странице, он закончил ТВВИКУ в 1993 году, а в 2018 году приезжал в Тюмень на 25-летие выпуска.

По данным 47news.ru, 48-летний Закиров был преподавателем Военно-космической академии. Он был ранен взрывом, когда попытался укрыть взрывное устройство бронежилетом. Сейчас полковник прооперирован, его здоровью ничего не угрожает.

В Военно-космической академии не ответили на звонок корреспондента. «URA.RU» также попыталось связаться с родственниками Закирова — они пока не ответили на сообщения.

Ранее агентство сообщало, что 2 апреля в 13:56 на территории Военно-космической академии им. Можайского в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Причиной взрыва стала сработавшая мина. Кроме Закирова, в инциденте пострадали преподавательница восьмого факультета академии Валентина Головачева, полковник Николай Курдай, а также майор Андрей Тонышев.

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