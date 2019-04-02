В Интернете было опубликовано видео из Военно-космической академии Санкт-Петербурга имени Можайского, где ранее прогремел взрыв. Инцидент произошел в 13:56 на пятом факультете (метеорологи, радиотехники). Уточняется, что в здании академии была обнаружена мина, которая взорвалась при попытке перенести ее в безопасное место.
Из-за взрыва рухнула лестница, ведущая со второго этажа на третий, передает telegram-канал Mash. Площадь обрушения составила два метра. Сейчас на месте работают экстренные службы. Позднее в той же академии была обнаружена вторая мина, сообщает портал 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.
Между тем, в Минобороны РФ подтвердили информацию о том, что в академии имени Можайского взорвалось неустановленное взрывное устройство.