Очевидцы в соцсетях опубликовали кадры из академии Санкт-Петербурга, где взорвалась мина. ВИДЕО

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
02 апреля 2019 в 17:02
Размер текста
-
17
+
Взрыв мины произошел при попытке переместить ее в безопасное местоФото: скрин видео, «Вконтакте»

В Интернете было опубликовано видео из Военно-космической академии Санкт-Петербурга имени Можайского, где ранее прогремел взрыв. Инцидент произошел в 13:56 на пятом факультете (метеорологи, радиотехники). Уточняется, что в здании академии была обнаружена мина, которая взорвалась при попытке перенести ее в безопасное место.

Из-за взрыва рухнула лестница, ведущая со второго этажа на третий, передает telegram-канал Mash. Площадь обрушения составила два метра. Сейчас на месте работают экстренные службы. Позднее в той же академии была обнаружена вторая мина, сообщает портал 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

Между тем, в Минобороны РФ подтвердили информацию о том, что в академии имени Можайского взорвалось неустановленное взрывное устройство.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...