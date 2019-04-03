Журнал Минобороны РФ сообщил о военных, способных силой мысли взламывать компьютеры

Журнал Минобороны РФ «Армейский сборник» опубликовал материал о российских военных методиках боевой парапсихологии. Уточняется, что с помощью таких методик военные смогут проникать в мысли противника, а также взламывать компьютерные программы.
«Владеющий технологией метаконтакта может вести невербальный допрос», — говорится в статье «Армейского сборника». В материале также указано, что российские военнослужащие уже владеют телепатией, позволяющей им читать документы из закрытых сейфов и делать другие фантастические вещи.
Ранее сообщалось о том, что Минобороны РФ готовит особые, «арктические» виды вооружений, напоминает «Царьград». Ракетные системы залпового огня «Смерч» и «Град» будут защищать русскую Арктику от посягательств потенциального противника.