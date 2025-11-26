Кремль отреагировал на слив разговора якобы Уиткоффа с Ушаковым по миру на Украине
Песков призвал спокойно относиться к информационным вбросам в западных СМИ
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Кремль призвал не придавать излишнего значения сообщениям СМИ о том, что стороны якобы обсуждали взаимодействие по урегулированию конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя появившиеся в прессе расшифровки предполагаемой беседы помощника главы российского государства Юрия Ушакова со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом.
«Я бы не стал бы преувеличивать. Скажем так, деструктивное значение этих сливов», — сказал Песков журналисту «России-1» Павлу Зарубину.
Ранее агентство Bloomberg опубликовало материалы, которые были представлены как стенограммы телефонных переговоров помощника президента России Юрия Ушакова со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Кирилл Дмитриев назвал публикацию фейком, а Юрий Ушаков, комментируя ситуацию, заявил о возможных утечках информации, подчеркнув, что суть его переговоров с Уиткоффом носит закрытый характер.
