Нурмагомедов пригрозил Макгрегору карой за оскорбление жены

Хабиб Нурмагомедов пригрозил ирландцу карой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов пригрозил своему давнему сопернику, ирландцу Конору Макгрегору карой за оскорбление своей супруги. Перепалку спортсмены устроили в Twitter.

«Ты самый настоящий насильник. Лицемер, который не несет ответственности за содеянное. Но однажды кара настигнет и тебя. Ещё увидишь», — написал Хабиб Нурмагомедов обидчику, который ранее обозвал его жену «полотенцем», опубликовав при этом свадебное фото Нурмагомедова. На снимке невеста бойца из Дагестана была с закрытым под покрывалом лицом.

Менеджер российского спортсмена Али Абдель-Азиз в разговоре с РИА «Новости» отметил, что Макгрегор оскорбил не только жену Нурмагомедова, но и полтора миллиарда мусульман.

Осенью прошлого года, как писало «URA.RU», Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе в Лас-Вегасе. Бой закончился перепалкой между командами. Боец из Дагестана выпрыгнул из октагона в толпу, чем спровоцировал массовую драку. Хабиб за свою карьеру провел 27 боев и во всех одержал победу, уточняет портал «Дни.ру».