Российские студенты могут претендовать на президентскую стипендию: кто и за что ее получит
Студенты третьего курса и выше могут претендовать на президентскую стипендию
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Свыше 3400 студентов российских вузов смогут претендовать на получение президентской стипендии в новом учебном году. Правительство РФ утвердило перечень из более чем 300 специальностей и направлений для получения президентских выплат.
«Правительство утвердило перечень специальностей и направлений подготовки в вузах для назначения стипендии президента. В перечень вошло свыше 300 специальностей и направлений... Все они отвечают приоритетам научно-технологического развития России», — сообщается в telegram канале «Правительство России».
На повышенную стипендию могут претендовать студенты третьего курса и старше, обучающиеся на «отлично» и активно занимающиеся научно-исследовательской деятельностью. Также право на получение выплаты имеют призеры международных и всероссийских олимпиад. Размер ежемесячной стипендии составляет 30 тысяч рублей, она выплачивается в течение одного года.
Ранее правительство РФ объявило об ограничении количества платных мест по 46 популярным специальностям, начиная с приемной кампании 2026 года. Такая мера приняла для оптимизации подготовки кадров в соответствии с потребностями экономики страны. Таким образом, государство одновременно стимулирует лучших студентов финансовыми выплатами и регулирует спрос на переполненные специальности.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.