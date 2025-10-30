Российские студенты могут претендовать на президентскую стипендию: кто и за что ее получит

Студенты третьего курса и выше могут претендовать на президентскую стипендию Фото: Размик Закарян © URA.RU

Свыше 3400 студентов российских вузов смогут претендовать на получение президентской стипендии в новом учебном году. Правительство РФ утвердило перечень из более чем 300 специальностей и направлений для получения президентских выплат.

«Правительство утвердило перечень специальностей и направлений подготовки в вузах для назначения стипендии президента. В перечень вошло свыше 300 специальностей и направлений... Все они отвечают приоритетам научно-технологического развития России», — сообщается в telegram канале «Правительство России».

На повышенную стипендию могут претендовать студенты третьего курса и старше, обучающиеся на «отлично» и активно занимающиеся научно-исследовательской деятельностью. Также право на получение выплаты имеют призеры международных и всероссийских олимпиад. Размер ежемесячной стипендии составляет 30 тысяч рублей, она выплачивается в течение одного года.

