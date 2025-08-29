Роковая случайность или закулисная игра МОК: кто на самом деле виновен в разрушении карьеры Валиевой

Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин обвинил бывшего главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в том, что тот разрушил карьеру российской фигуристки Камилы Валиевой. По его словам, спорт начал превращаться в политику в 2022 году. Именно тогда Бах «уничтожил» карьеру Валиеву.
В том же году как раз случился допинговый скандал, после чего спортсменку отстранили от международных соревнований и потребовали от нее вернуть заслуженные медали. Кто такая Камила Валиева, которая добивалась невероятных успехов в фигурном катании, и из-за чего ее карьера была разрушена — в материале URA.RU.
От разочарования в спорте до олимпийского статуса: спортивный путь Валиевой
Камила Валиева родилась 26 апреля 2006 года в городе Казань, Республики Татарстан. В три года Валиева занималась балетом, художественной гимнастикой и фигурным катанием. В пять лет Валиева вместе с родителями решили оставить один из видов спорта.
В 2012 году Камила вместе с семьей переехала в Москву. За последующие несколько лет Валиева сменила трех наставников, однако ни у одного из них ей не удалось достичь необходимой стабильности. Летом 2018 года родители познакомили Камилу с Этери Тутберидзе. Тренер положительно оценила способности фигуристки и пригласила ее присоединиться к своей группе.
«Однажды Этери Георгиевна призналась, что любит фигуристов, которые близки к отчаянию. Не могу сказать, что три года назад я совсем разочаровалась в спорте, но мне хотелось бросить себе вызов», — заявила Валиева. Ее слова приводит «Чемпионат».
Валиева многократно становилась победительницей всероссийских турниров и международных соревнований. Так она победила на первенстве России среди юниоров, а затем и выиграть юниорский Чемпионат мира 2020 года в Эстонии.
В 2022 году в Пекине фигуристы из России с участием Валиевой получили наивысшую сумму по очкам. Тогда Валиева установила олимпийский рекорд, набрав за короткую программу 90,18 баллов.
Скандал с допингом, ставший фатальным для спортивной карьеры
Обнуления и лишения
В ходе зимних Олимпийских игр 2022 года, проводившихся в Китае, разгорелся серьезный скандал, связанный с Камилой Валиевой, которая принесла сборной России золотую медаль в командных соревнованиях по фигурному катанию. Вскоре после этого Международный олимпийский комитет, которым как раз руководил Томас Бах, сообщил, что Валиева не прошла допинг-контроль, проведенный на чемпионате России по фигурному катанию в декабре 2021 года. В ее пробах было обнаружено запрещенное вещество — триметазидин.
В январе 2023 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) пришло к выводу, что нарушение антидопинговых правил фигуристкой не было совершено умышленно. Тем не менее ее результаты, показанные на чемпионате России 2022 года, также были признаны недействительными.
Позже, 29 января 2024 года, Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение о дисквалификации Камилы Валиевой сроком на четыре года, начиная с 25 декабря 2021 года. Как следует из материалов суда, спортсменке не удалось предоставить убедительных доказательств отсутствия умысла в применении запрещенных веществ. Достижения Валиевой с 2021 года были аннулированы, в том числе она, вместе с командой, лишилась олимпийского золота 2022 года.
Поддержка тренеров и надежда на возвращение
Тренер Тутберидзе заявляла, что все ее спортсмены как были, так и остаются чистыми. По ее словам, другого быть не может.
«Все мои спортсмены были и остаются чистыми. Я за чистый спорт, иначе быть не может», — заявила Тутберидзе, передают РИА Новости.
В ноябре 2024 года Камила Валиева объявила о своем намерении вернуться в профессиональный спорт. Она считает, что это будет ошибкой завершать карьеру в таком молодом возрасте.
Как Бах «разрушил карьеру» Валиевой
Известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин поделился мнением, что именно бывший президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах виновен в проблемах в карьере Камилы Валиевой. По его словам, в 2022 году он начал «уничтожать» Валиеву и Тутберидзе.
«Бах начал уничтожать Валиеву, Тутберидзе (с 2022 года, когда в отношении российских спортсменов начали вводиться санкции — им запрещали выступать под флагом России — прим. URA.RU)», — пояснил тренер. Его слова приводит RTVI.
Сам же Бах не раз противоречил своим высказываниям по поводу российских спортсменов. В 2023 году он в интервью заявлял, что отстранение спортсменов на основании паспорта «не соответствует ценностям хартии». Хотя с 2022 года россияне либо исключены из соревнований, либо были вынуждены выступать без флага и гимна. Информацию приводит «Комсомольская правда».
Также Томас Бах заявлял, что миссия олимпийского движения — объединять людей через спорт. Его заявления звучали на фоне притеснения российских спортсменов. При этом он отмечал, что каждый спортсмен, который соблюдает олимпийские правила, имеет право на участие в играх. По его словам, олимпиада в Париже в 2024 году стала успехом, так как российские и белорусские спортсмены, участвуя под нейтральным флагом, встречали в Олимпийской деревне коллег из Украины. Он отметил, что «спорт может нести послание мира».
Когда в 2022 году он указывал, что запрет на участие российских спортсменов — это защитные меры, Бах ссылался на якобы случившийся инцидент в «Экспо» в Дубае, где российский павильон подвергся нападению. Хотя в официальных источниках подтверждений этому нет, указано в материале. Именно лицемерное поведение Баха в отношении россиян и натолкнуло Александра Жулина на мысль, что именно экс-глава МОК косвенно привел к разрушению карьеры ряда российских спортсменов, включая Валиеву.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.