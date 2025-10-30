Захарова: за неделю от ударов ВСУ погибли 19 россиян

Захарова рассказала о гибели россиян от ударов ВСУ Фото: Роман Наумов © URA.RU

За минувшую неделю в результате украинских артобстрелов и ударов беспилотников пострадали 113 российских граждан, из которых 19 человек погибли, включая одного ребенка. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Киевский неонацистский режим продолжает атаковать гражданские объекты, терроризируя мирное население нашей страны. За минувшую неделю от украинских артобстрелов и ударов БПЛА пострадали 113 российских граждан, из которых 19 человек погибли, в том числе 1 ребенок, 94 ранены, включая 10 детей», — заявила Захарова. Об этом она сообщила в своем telegram-канале.

Она отметила, что украинские силы наносят удары по населенным пунктам с применением американских реактивных систем залпового огня HIMARS и беспилотных летательных аппаратов. Наиболее пострадавшими регионами стали Белгородская и Брянская области, ДНР и Херсонская область.

Продолжение после рекламы

В Белгородской области 26 октября от атак погиб один человек, пострадали 23 жителя, включая двоих детей. В Брянской области 27 октября в поселке Погар в результате ударов дронов по гражданским автомобилям погиб водитель микроавтобуса, 13 человек получили ранения. В ДНР в ночь на 26 октября при обстреле Ясиноватой с применением HIMARS погибла семья — девочка 2012 года рождения и ее родители.