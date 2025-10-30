Россияне бросились скупать конину: чем может быть опасно это мясо

Россияне бросились скупать конину Фото: Илья Московец © URA.RU

В преддверии 2026 года, который по восточному календарю станет годом Лошади, россияне стали активнее покупать конину. Интерес к этому виду мяса объясняется не только символическим значением наступающего года, но и его пищевыми свойствами. Однако это мясо может быть опасным для страдающих некоторыми забоелваниями.

«Конина отличается принципиально от говядины, свинины и даже баранины — жира там очень мало. Поэтому ее можно относительно спокойно включать в рацион. Но е сложно готовить, потому что постное мясо может стать более твердым при неправильной обработке», — пояснила диетолог Нурия Дианова в разговоре с «Ридусом».

Специалист подчеркнула пищевую ценность конины, указав на её высокую белковую составляющую при минимальном количестве жиров, а также наличие важных нутриентов — витаминов группы В, железа и магния. Однако диетолог обратила внимание на необходимость осторожного употребления этого мяса при наличии подагры или мочекаменной болезни, поскольку содержащаяся в конине мочевая кислота может способствовать обострению этих заболеваний.

Для здорового включения конины в рацион диетолог рекомендует придерживаться правила тарелки: 100-150 граммов мяса дополнять гарниром и овощами в равных пропорциях. Такой подход позволяет получить максимальную пользу от продукта без риска для здоровья.