Россияне бросились скупать конину
В преддверии 2026 года, который по восточному календарю станет годом Лошади, россияне стали активнее покупать конину. Интерес к этому виду мяса объясняется не только символическим значением наступающего года, но и его пищевыми свойствами. Однако это мясо может быть опасным для страдающих некоторыми забоелваниями.
«Конина отличается принципиально от говядины, свинины и даже баранины — жира там очень мало. Поэтому ее можно относительно спокойно включать в рацион. Но е сложно готовить, потому что постное мясо может стать более твердым при неправильной обработке», — пояснила диетолог Нурия Дианова в разговоре с «Ридусом».
Специалист подчеркнула пищевую ценность конины, указав на её высокую белковую составляющую при минимальном количестве жиров, а также наличие важных нутриентов — витаминов группы В, железа и магния. Однако диетолог обратила внимание на необходимость осторожного употребления этого мяса при наличии подагры или мочекаменной болезни, поскольку содержащаяся в конине мочевая кислота может способствовать обострению этих заболеваний.
Для здорового включения конины в рацион диетолог рекомендует придерживаться правила тарелки: 100-150 граммов мяса дополнять гарниром и овощами в равных пропорциях. Такой подход позволяет получить максимальную пользу от продукта без риска для здоровья.
Рост интереса россиян к конине происходит на фоне общего изменения потребительских предпочтений на продовольственном рынке в 2025 году. В этот период фиксировалось замедление роста расходов населения в розничной торговле и снижение потребления традиционных продуктов, включая рыбные консервы, производство которых сократилось на 1% за девять месяцев года.
