Захарова объяснила причину денонсации соглашения России и США об утилизации плутония

Денонсация соглашения с США об утилизации плутония стала сигналом о готовности Москвы давать отпор попыткам подрывать российские военно-политические интересы. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Денонсация данного документа и протоколов к нему — это сигнал, что любые попытки подрывать военно-политические интересы России и в одностороннем порядке пересматривать условия заключенных между нашими странами международных договоров получат твердый и последовательный отпор», — заявила Захарова. Об этом она сообщила на брифинге для СМИ, трансляцию которого вело МИД РФ.

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон о денонсации соглашения с США об утилизации плутония, который более не является необходимым для целей обороны, обращении с ним и сотрудничестве в этой области. Документ был подписан в Москве 29 августа 2000 года и в Вашингтоне 1 сентября 2000 года.

