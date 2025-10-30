Захарова объяснила причину денонсации соглашения России и США об утилизации плутония
Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU
Денонсация соглашения с США об утилизации плутония стала сигналом о готовности Москвы давать отпор попыткам подрывать российские военно-политические интересы. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Денонсация данного документа и протоколов к нему — это сигнал, что любые попытки подрывать военно-политические интересы России и в одностороннем порядке пересматривать условия заключенных между нашими странами международных договоров получат твердый и последовательный отпор», — заявила Захарова. Об этом она сообщила на брифинге для СМИ, трансляцию которого вело МИД РФ.
Президент России Владимир Путин ранее подписал закон о денонсации соглашения с США об утилизации плутония, который более не является необходимым для целей обороны, обращении с ним и сотрудничестве в этой области. Документ был подписан в Москве 29 августа 2000 года и в Вашингтоне 1 сентября 2000 года.
Однако действие соглашения было заморожено еще в 2016 году после введения антироссийских санкций, расширения НАТО на восток и законов поддержки Украины, а также шагов Вашингтона по изменению порядка утилизации без согласия Москвы. Подробнее о том, что такое оружейный плутоний, как его используют и почему российская и американская стороны не смогли договориться о его утилизации — в материале URA.RU.
