В Ростовской области пресечена попытка захвата заложников в колонии

Силовики пресекли подготовку к теракту в колонии Ростовской области Фото: Илья Московец © URA.RU

Силовики пресекли подготовку к захвату заложников в колонии Ростовской области. Заключенный, являющийся сторонником террористической организации, с апреля по июль 2025 года разработал план захвата заложников среди персонала учреждения пенитенциарной системы, сообщает Следственный комитет России по региону.

«По данным следствия, фигурант, являясь сторонником организации, которая признана террористической, <...>, с апреля по июль 2025 года подготовил план по захвату заложников из числа сотрудников учреждения», — сообщили представители ведомства в своем telegram-канале. Реализовать задуманное злоумышленник не смог, поскольку его противоправные действия были своевременно пресечены.

Операцию по задержанию провели сотрудники УФСБ России по Ростовской области совместно с региональным управлением ФСИН. По данным СК по региону, подозреваемый ранее уже привлекался к ответственности за преступления террористической направленности.

Продолжение после рекламы

Первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК по Ростовской области возбудил уголовное дело по части 1 статьи 30, пункту «в» части 2 статьи 205 Уголовного кодекса РФ (приготовление к совершению террористического акта). Следствие продолжается.

Ранее, в 2024 году, в СИЗО-1 города Ростова-на-Дону произошел серьезный инцидент с захватом заложников. Находившиеся под стражей лица удерживали двух представителей Федеральной службы исполнения наказаний. В результате происшествия четверо сотрудников учреждения получили ранения.