В Ростовской области пресечена попытка захвата заложников в колонии
Силовики пресекли подготовку к теракту в колонии Ростовской области
Фото: Илья Московец © URA.RU
Силовики пресекли подготовку к захвату заложников в колонии Ростовской области. Заключенный, являющийся сторонником террористической организации, с апреля по июль 2025 года разработал план захвата заложников среди персонала учреждения пенитенциарной системы, сообщает Следственный комитет России по региону.
«По данным следствия, фигурант, являясь сторонником организации, которая признана террористической, <...>, с апреля по июль 2025 года подготовил план по захвату заложников из числа сотрудников учреждения», — сообщили представители ведомства в своем telegram-канале. Реализовать задуманное злоумышленник не смог, поскольку его противоправные действия были своевременно пресечены.
Операцию по задержанию провели сотрудники УФСБ России по Ростовской области совместно с региональным управлением ФСИН. По данным СК по региону, подозреваемый ранее уже привлекался к ответственности за преступления террористической направленности.
Первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК по Ростовской области возбудил уголовное дело по части 1 статьи 30, пункту «в» части 2 статьи 205 Уголовного кодекса РФ (приготовление к совершению террористического акта). Следствие продолжается.
Ранее, в 2024 году, в СИЗО-1 города Ростова-на-Дону произошел серьезный инцидент с захватом заложников. Находившиеся под стражей лица удерживали двух представителей Федеральной службы исполнения наказаний. В результате происшествия четверо сотрудников учреждения получили ранения.
В ходе проведенной специальной операции по освобождению заложников силовики ликвидировали пятерых осужденных. Еще пять человек были задержаны.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.