Что такое денежно-кредитная политика, о которой говорила Набиуллина 30 октября

Набиуллина представила в Госдуме Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027 и 2028 годов Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина выступила 30 октября в Госдуме с докладом. Он был посвящен Основным направлениям единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и последующий двухлетний период до 2028 года включительно. В ходе выступления глава регулятора также отметила, что Банк России в следующем году предполагает снижение ключевой ставки. Что такое денежно-кредитная политика — в материале URA.RU.

Что за документ представила Набиуллина

Набиуллина представила Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и последующий двухлетний период до 2028 года включительно. По данным ЦБ, документ содержит подробное изложение целевых установок и методологических подходов к реализации денежно-кредитной политики государства. Кроме того, в материалах отражена оценка текущего положения российской экономики, а также приведены прогнозные показатели ее развития на среднесрочную перспективу.

Назначение денежно-кредитной политики и ее роль в экономической стабильности

Основной задачей денежно-кредитной политики выступает обеспечение стабильности цен, при которой годовой показатель инфляции удерживается на уровне близком к 4%. Стабильно невысокий уровень инфляции обеспечивает ряд важных преимуществ для экономики:

Продолжение после рекламы

предотвращает обесценивание доходов граждан и их накоплений;

содействует расширению доступа к финансовым ресурсам;

укрепляет доверие населения, предпринимательского сообщества и зарубежных партнеров к национальной валюте;

повышает способность экономической системы противостоять колебаниям внешнеэкономической конъюнктуры.

Как отметили в ЦБ, применение таргетирование инфляции (установка и стремление к цели по инфляции) способствует эффективному преодолению кризисных явлений в экономике, а также позволяет минимизировать масштабы рецессии или чрезмерного экономического роста. Глобальная практика свидетельствует о широком распространении этого подхода: сейчас 47 государств и экономических объединений придерживаются режима таргетирования инфляции. Примечательно, что практически все эти страны характеризуются высоким или средним уровнем доходов населения.

Основные принципы денежно-кредитной политики

Денежно-кредитная политика РФ, по данным регулятора, базируется на нескольких фундаментальных принципах. Среди них: установление публичного количественного ориентира по уровню инфляции, применение режима свободно плавающего обменного курса национальной валюты, использование ключевой процентной ставки и информационного взаимодействия в качестве основных механизмов монетарного регулирования, принятие решений на базе макроэкономических прогнозов, обеспечение транспарентности и открытости информации.

Реализация монетарной политики в 2025 году

В январе-июне 2025 года благодаря проведению жесткой денежно-кредитной политики наметилось сокращение дисбаланса между совокупным спросом и производственными мощностями экономики. Динамика ценового роста продемонстрировала существенное замедление, сообщили в ЦБ.

Убедившись в июне в стабильном характере дезинфляционных процессов, регулятор приступил к постепенному смягчению монетарных условий посредством понижения ключевой ставки. Вместе с тем, принимая во внимание сохраняющиеся проинфляционные факторы, Центробанк России в период с июня по октябрь придерживался нейтральной позиции относительно будущих корректировок процентной ставки, допуская вероятность временных приостановок в процессе ее снижения.

Сценарии развития российской экономики на ближайшие три года

Экономические показатели как на мировом уровне, так и в масштабах России способны демонстрировать стремительную динамику изменений, сообщил ЦБ. В целях обеспечения обоснованного принятия решений и готовности к различным вариантам развития ситуации Центробанк РФ разработал несколько сценариев, различающихся исходными условиями внешнеэкономической и внутренней конъюнктуры.

Продолжение после рекламы

Основной прогнозный сценарий

Внутриэкономические факторы

Процесс структурной трансформации национальной экономики получит дальнейшее продолжение. Приоритетным направлением станет опора преимущественно на внутреннее потребление, следует из данных ЦБ.

Темпы роста валового внутреннего продукта в период 2025-2026 годов продемонстрируют замедление. Инвестиционная составляющая в структуре ВВП останется на повышенных значениях, сообщил регулятор. А начиная с 2027 года экономика страны перейдет к сбалансированному росту.

С учетом реализуемой денежно-кредитной политики годовой показатель инфляции по завершении 2026 года достигнет диапазона 4-5%, а с 2027 года закрепится на целевом уровне. Этот сценарий, как отметили в ЦБ, основывается на наиболее вероятных предпосылках экономического развития как России, так и глобальной экономики.

Внешнеэкономические факторы

Торговые противоречия между государствами окажут ограничивающее воздействие на динамику мировой экономики. Котировки нефти на мировых рынках останутся ниже показателей предшествующих лет, пишет ЦБ. Также, согласно сценарию сохранение санкционного режима в отношении российской экономики продолжит оказывать сдерживающий эффект на развитие экспортно-импортных операций.

Стратегия регулятора