В потребительскую корзину предложили добавить витамины

Витамины нужно будет принимать три месяца в году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В потребительскую корзину россиян хотят добавить витаминный и минеральный комплекс. С такой инициативой выступил Федеральный исследовательский центр (ФИЦ) питания, биотехнологии и безопасности пищи.

По расчетам ученых, граждане будут принимать витамины и минералы три месяца в году. Что должно восполнить нехватку полезных веществ в организме. «Это очень актуально для россиян, которые практически повсеместно испытывают недостаток микронутриентов», — рассказал «Известиям» руководитель научного направления «Оптимальное питание» ФИЦ Александр Батурин.

«На первом месте — восполнение недостатка витамина D и кальция, нехватка которых создает риски для костной системы человека, делая ее менее прочной. Также важно потребление витаминов группы В», — добавил ученый.

На данный момент потребительская корзина наполовину состоит из продуктов питания — хлеба, овощей, мяса, рыбы, сахара, кондитерских изделий и так далее. Остальная часть корзины включает в себя непродовольственные товары и услуги. Новый компонент потребительской корзины — витамины и минералы — обойдется в 604 рубля в квартал. В связи с чем прожиточный минимум (10 444 рубля) может увеличится почти на два процента.