Рада: команда Порошенко заставляет церковь молиться за его победу

Администрация президента Украины Петра Порошенко заставляет священников новой украинской церкви молиться за его победу на выборах. Также команда действующего главы государства давит на военных и бюджетников.
«Из администрации президента звонят по церквям и рассказывают, как правильно надо молиться, чтобы победил нынешний президент», — приводит «РИА» Новости слова вице-спикера Верховной Рады Оксаны Сыроид. Она уточнила, что команда действующего украинского лидера пытается оказать давление именно на служителей так называемой «новой церкви Порошенко» ПЦУ.
Депутат Рады добавила, что администрация Порошенко такими же методами пытается привлечь на свою сторону личный состав воинских частей. «Там много военных проголосовали за Зеленского», — пояснила Сыроид. По ее словам, давление оказывается и на сотрудников бюджетных учреждений Украины.
Первый тур президентских выборов на Украине закончился победой шоумена Владимира Зеленского, напоминает «Национальная служба новостей». Порошенко поддержали только 15,95% избирателей. После оглашения результатов голосования украинский лидер согласился на публичные дебаты с Зеленским.