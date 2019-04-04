Порошенко согласился на дебаты с Зеленским

Порошенко отметил, что по закону дебаты должны проходить на телевидении Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты с шоуменом Владимиром Зеленским, победившим в первом туре выборов на пост главы страны, на стадионе «Олимпийский». Об этом действующий лидер государства написал на своей странице в Twitter.

Порошенко отметил, что, согласно прописанным в законе правилам дебатов, дискуссия должна проходить на базе общественного телевидения и транслироваться по всем телеканалам для десятков миллионов людей. «Но стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович», — заявил президент.

Напомним, что Владимир Зеленский позвал действующего главу Украины на дебаты. Местом встречи он предложил выбрать 70-ти тысячный стадион «Олимпийский». Об этом кандидат в президенты написал на своей странице в Facebook. Шоумен потребовал разрешить принять участие в трансляции всем СМИ и журналистам без исключения, передает телеканал 360. Также одним из обязательных условий Зеленский назвал проведение медицинской экспертизы для участников дебатов. Врач должен будет зафиксировать, что в крови у участников дискуссии нет алкоголя или наркотических веществ.