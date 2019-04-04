03 апреля 2019

Беглого члена уральской банды сутенеров поймали и отправили под арест

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
04 апреля 2019 в 14:32
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Двое сутенеров из банды по-прежнему находятся в розыскеФото: depositphotos.com © URA.RU

Один из лидеров екатеринбургско-челябинской банды сутенеров, 40-летний Александр Прохоров, находившийся в бегах, пойман. На период следствия он отправлен в СИЗО.

«Находившийся в розыске Прохоров задержан 27 марта, помещен под арест в СИЗО. Его апелляционная жалоба на изменение меры пресечения отклонена. Арест Прохорова на три месяца до 26 июня остается в силе», — приняла решение судья Свердловского облсуда.

Ранее «URA.RU» сообщало о приговоре, вынесенном банде сутенеров. Часть из них получила сроки, а находившиеся под подпиской Давид Далтян, Александр Прохоров и Юлия Назарова (Паладийчук) подались в бега. Дело в отношении трех беглецов выделено в отдельное производство. Жертвами сутенеров стали несколько десятков девушек, которых они насильно удерживали и заставляли заниматься проституцией под угрозой расправы. По словам проституток, среди их клиентов было много полицейских, однако помощи от них они получить не могли, так как эти стражи порядка «имели какие-то дела» с бандитами.

Прохорова соединили с залом облсуда по видеосвязи из СИЗО
Фото: Владимир Жабриков

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