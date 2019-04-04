Беглого члена уральской банды сутенеров поймали и отправили под арест

Один из лидеров екатеринбургско-челябинской банды сутенеров, 40-летний Александр Прохоров, находившийся в бегах, пойман. На период следствия он отправлен в СИЗО.
«Находившийся в розыске Прохоров задержан 27 марта, помещен под арест в СИЗО. Его апелляционная жалоба на изменение меры пресечения отклонена. Арест Прохорова на три месяца до 26 июня остается в силе», — приняла решение судья Свердловского облсуда.
Ранее «URA.RU» сообщало о приговоре, вынесенном банде сутенеров. Часть из них получила сроки, а находившиеся под подпиской Давид Далтян, Александр Прохоров и Юлия Назарова (Паладийчук) подались в бега. Дело в отношении трех беглецов выделено в отдельное производство. Жертвами сутенеров стали несколько десятков девушек, которых они насильно удерживали и заставляли заниматься проституцией под угрозой расправы. По словам проституток, среди их клиентов было много полицейских, однако помощи от них они получить не могли, так как эти стражи порядка «имели какие-то дела» с бандитами.