В Министерстве иностранных дел РФ прокомментировали заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который поставил в один ряд Адольфа Гитлера, Иосифа Сталина и террористов запрещенной в России группировки «Исламское государство». Европейскому чиновнику напомнили факты из истории Второй мировой войны.
«В Норвегии, которую Красная Армия освобождала от немецко-фашистских захватчиков, вчера многие сгорали от стыда», — приводит RT слова замглавы МИД России Александра Грушко. Так российский дипломат напомнил, что по национальности Столтенберг является норвежцем. Осенью 1944 года войска Красной Армии освободили север Норвегии от фашистских захватчиков.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая перед Конгрессом США, сравнил Адольфа Гитлера, Иосифа Сталина и боевиков запрещенной в РФ группировки ИГИЛ. По словам чиновника альянса, их всех «нельзя было победить диалогом или словами».