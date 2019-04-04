Российские школы оснастят «тревожными кнопками»

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
04 апреля 2019 в 22:09
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Школа №127. Первый учебный день после нападения. Пермь, охрана, пропускной пункт, турникет, вход, школа
Теперь охранять школы доверят наиболее подготовленным охранникамФото: Анастасия Яковлева © URA.RU
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В колледже в Керчи прогремел взрыв

В российских школах введут единые правила охраны и установят тревожные сигнализаторы, чтобы минимизировать школьные преступления. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребенкин.

«Нами разработан и президентом России [Владимиром Путиным — прим. ред.] утвержден комплекс дополнительных долговременных мер правового и организационного характера, призванный если не исключить, то свести к минимуму возможность совершения новых преступлений в школах», — пояснил Гребенкин «Российской газете». По его словам, теперь главным критерием при выборе охранного предприятия станет не привлекательная цена на услуги, а его техническая база и уровень подготовки сотрудников.

Одним из случаев, подтолкнувших Совбез к такому решению, — массовое убийство в Керчи, которое произошло 17 октября прошлого года. Студент четвертого курса Владислав Росляков устроил взрыв в здании учебного учреждения, после чего стал расстреливать людей из дробовика. 20 человек погибли, еще около 70 получили ранения.

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