Илон Маск потерял более миллиарда долларов за две минуты

Анастасия Шипицина
© Служба новостей «URA.RU»
05 апреля 2019 в 11:08
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Илон Маск взял ипотеку на 30 лет в размере 61 миллиона долларовИлон Маск, Twitter

Глава компании SpaceX и основатель Tesla Илон Маск потерял 1,1 млрд долларов за две минуты. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Причиной потери денег стало падение стоимости акций компании Tesla сразу на 11% на американской бирже Nasdaq сразу на 11%, пишет агентство Nation News. Падение сократило его состояние до 22,3 млрд долларов согласно Bloomberg Billionaires Index по состоянию на 9:32 утра, передает RT.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Илон Маск взял ипотеку на 30 лет в размере 61 миллиона долларов в банке Morgan Stanley. Бизнесмен будет каждый месяц выплачивать по кредиту 180 тысяч долларов. Деньги Илон Маск планирует потратить на несколько объектов недвижимости в штате Калифорния.

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