Константин Цыбко выиграл суд у колонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU, видео: Полина Цыбко

новость из сюжета Уголовное дело челябинского сенатора Константина Цыбко

Челябинский экс-сенатор Константин Цыбко выиграл суд у Кирово-Чепецкой колонии. Ему удалось отменить последнее взыскание, на основании которого его отправили в штрафной изолятор на пять суток. На следующий день после решения суда его перевели из больницы, где он проходил обследование и лечение, обратно в колонию, сообщила «URA.RU» его сестра Полина Цыбко.

В суде была представлена видеозапись от 5 сентября, на которой запечатлено, что Цыбко не нарушал режим. Его наказали за одиночное передвижение. Однако на ролике видно, что он стоит рядом с сотрудником колонии. Сзади подходит мужчина и бьет Цыбко. Бывший сенатор утверждает, что это экс-сотрудник ФКУ ИК-11, работающий там мастером, Сергей Шаклеин. После того случая врачи диагностировали Цыбко разрыв кисты левой почки.

Однако 6 сентября за одиночное передвижение по колонии его поместили в ШИЗО. Там он в знак протеста начал голодовку, продолжавшуюся 43 дня, и похудел на 21 килограмм — до 59 килограммов. При этом у Цыбко еще во время нахождения в СИЗО диагностировали опухоль мозга, ухудшилось зрение, начались головокружения.

«Константин жаловался, что администрация ФКУ ИК-11 лишала его свидания с адвокатом, а издевательства обещали прекратить в случае признания себя виновным. Вчера сразу после выигранного суда Константина срочно перевели из больницы, куда он был направлен на обследование и лечение, обратно в колонию. У него сильные головные боли и головокружения. Он доказал правду в суде и остался без медицинской помощи», — передала со слов брата Полина Цыбко.

В 2017 году Константина Цыбко осудили на девять лет строгого режима за получение взяток от бывшего сити-менеджера Озерска Евгения Тарасова и его экс-зама Валентина Гунина. Экс-сенатор настаивает, что стал жертвой клеветы и намерен оспаривать решение.