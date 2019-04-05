Нового начальника УМВД в Курган приедет представлять высокопоставленный полицейский

В УМВД по Курганской области официально подтвердили назначение на пост начальника ведомства Дмитрия Свинова. Ожидается, что уже в ближайшие дни его представит высокопоставленный полицейский из МВД.
На официальном сайте УМВД России по Курганской области появилась биографическая справка о вновь назначенном начальнике Дмитрии Свинове. «Указом президента Российской Федерации от 1 апреля 2019 года назначен на должность начальника управления МВД России по Курганской области», — значится в ней. В пресс-службе ведомства подтвердили, что было получено официальное подтверждение о назначении, однако, когда приедет новый руководитель, пока неизвестно. «Как правило, нового начальника УМВД личному составу представляет один из руководителей министерства внутренних дел», — рассказала о процедуре руководитель пресс-службы Елена Радаева.
Напомним, в 2016 году бывшего начальника УМВД по Курганской области Олега Ильиных представлял заместитель министра внутренних дел РФ, генерал-лейтенант полиции Аркадий Гостев.
О назначении Дмитрия Свинова стало известно 3 апреля, однако ранее инсайдеры «URA.RU» уже называли его в качестве претендента на этот пост.