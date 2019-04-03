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В Твери подтвердили перевод главного полицейского в Курган

Станислав Достовалов
© Служба новостей «URA.RU»
03 апреля 2019 в 17:02
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Дмитрий Свинов назначен главой УМВД по Курганской областиФото: официальный сайт УМВД по Тверской области

Управление МВД России по Курганской области возглавит Дмитрий Свинов, ранее занимавший должность замначальника УМВД по Тверской области — начальника полиции. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе тверского УМВД.

«Свинов уже назначен. Указ президента об этом подписан 1 апреля», — заявил агентству начальник пресс-службы УМВД по Тверской области Вадим Левшин. Он не смог ответить на вопрос, выехал ли Свинов в Курган. В пресс-службе УМВД по Курганской области заявили, что ничего не знают о том, кто возглавит ведомство.

Ранее «URA.RU» сообщало, что нового начальника УМВД ждут в Кургане уже на следующей неделе. Эта должность стала вакантной в феврале, когда занимавший ее Олег Ильиных был отправлен в Москву на повышение. В качестве претендента на освободившееся место изначально рассматривался Свинов.

Дмитрий Свинов родился в 1970 году в Туле, там начал свою карьеру в полиции участковым. В мае 2014 года с должности начальника районного отдела УВД был назначен заместителем начальника полиции (по оперативной работе) УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве, а затем был переведен на должность начальника полиции в Тверь. С участием Свинова были раскрыты убийство тверского байкера Ильи Самойленко, работа над которым шла год, убийство депутата законодательного собрания Николая Попова.

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