Мэрия создаст новую платную парковку в центре Екатеринбурга

Мэрия Екатеринбурга расширит платную парковку на улице Белинского. Если раньше автомобилисты платили за стоянку на отрезке между улицами Куйбышева — Энгельса, то теперь тариф будет действовать для тех, кто оставит свой транспорт в границах Куйбышева — Малышева. Количество платных машино-мест при этом увеличится на 23 — со 175 до 198.
Соответствующие поправки мэр Екатеринбурга Александр Высокинский 2 апреля внес в постановление «О создании платных парковок», говорится на сайте горадминистрации. При этом одновременно мэрия сокращает платную парковку на Малышева на 23 машино-места — со 108 до 85. Теперь зона стоянки будет действовать на отрезке Белинского — Мамина-Сибиряка вместо Белинского — Луначарского.
Как пояснил «URA.RU» представитель комитета по транспорту мэрии Екатеринбург Александр Вегнер, парковкой на улице Белинского администрация планирует заменить сокращенные места на Малышева. «Там парковку пришлось убрать, чтобы соблюсти правило о 15 свободных метрах от стоянки до остановки», — отметил собеседник агентства.
В Екатеринбурге стоимость одного часа платной парковки стоит 30 рублей. Долгое время жители платили за стоянку по желанию — город не мог начислять нарушителям штрафы, так как МВД отказывалось передавать данные о водителях. Но поправки в закон «О полиции» якобы исправили ситуацию, заявляли чиновники.