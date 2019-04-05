В Югре массово банкротят за долги садовые кооперативы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте требуют признать банкротами 13 садоводческих объединений, исковые заявления уже ушли в арбитражный суд. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в администрации города.

Исковые заявления подала компания «Газпром энергосбыт Тюмень» (ранее называлась «Тюменская энергосбытовая компания»), основной поставщик электричества в дачные поселки. Судя по картотеке югорского арбитража, уже есть решения в пользу предприятия. Например, кооператив «Север-1», задолжавший порядка 9 млн рублей, признан банкротом, и там введена процедура наблюдения.

По версии источника «URA.RU», иски о банкротстве могут быть попыткой «Газпром энергосбыт Тюмень» получить контроль над дачными кооперативами. «Вместо правлений будут созданы управляющие компании, которые займутся обслуживанием этих кооперативов. Платежи жителей пойдут в счет погашения долгов», — предполагает собеседник.

В «Газпром энергосбыт Тюмень» объяснили судебные тяжбы большой задолженностью садовых товариществ — больше 35 млн рублей только у тех, против кого поданы иск о банкротстве. «Введение процедуры банкротства и дальнейшей ликвидации является крайней мерой, которая способна повлечь за собой невозможность дальнейшего осуществления садоводческими товариществами повседневной хозяйственной деятельности, в том числе по исполнению договоров по чистке дорог и проездов, предоставлению услуг по водоснабжению», — рассказал замгендиректора компании Александр Титаренко. Он также отметил, что за долги кооперативов могут привлечь к ответственности председателей и членов правления садоводческих товариществ.

В сургутской администрации отметили, что иски о банкротстве кооперативов могут помешать дачникам бесплатно приватизировать свои участки земли. «Сейчас проводим массовую информационную компанию, задействуем всевозможные ресурсы. В частности, информация доводится до председателей самих кооперативов и СМИ. По вопросам, связанным с оформлением прав на земельные участки в кооперативах, консультируют специалисты комитета по земельным отношениям», — добавили в мэрии.