С начала года на Украину не пустили 2,5 тысячи россиян

С начала 2019 года на территорию Украины не пустили около 2,5 тысяч россиян. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.
«С начала 2019 года не пропустили более 10 тысяч иностранцев. Из них почти 2,5 тысячи — это граждане РФ», — приводит его слова ТАСС. Слободян отметил, что около двух тысяч иностранцев не были пропущены на Украину, потому что их сочли «потенциальными незаконными мигрантами». Спикер рассказал, что В основном желающим попасть на Украину отказывали, потому что те не могли назвать цель своей поездки. Ранее в Госпогранслужбе сообщали, что чаще всего Украина отказывает во въезде гражданам России, Турции и Молдавии.
Ранее «URA.RU» сообщало, что 26 ноября 2018 года после введения военного положения на Украине более 30 россиянам отказали во въезде в страну прямо в аэропорту Киева. По словам очевидцев, в этот же день прилетевших в Киев до введения военного положения пропускали.