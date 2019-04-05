На сайте прокуратуры Псковской области из-за уязвимости в защите сайта появилась реклама казино и секс-услуг. Неизвестные добавляли соответствующие тексты в последние абзацы новостей пресс-службы.
«Среди новостей о вреде коррупции и преступлениях затерялась реклама секс-шопов, эскорт-услуг и видео-чатов. Также в публикациях ведомства удалось заметить продвижение казино, букмекерских контор», — пишет портал Readovka.news. Так, в один из текстов надзорного ведомства вставили рекламу «проституток в Екатеринбурге».
Порталу удалось связаться со старшим помощником прокурора Псковской области Юрием Зайцевым. Оказалось, что ведомство до сих пор было не в курсе того, что происходит с сайтом. Сейчас официальный портал псковской прокуратуры не работает.