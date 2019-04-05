В Саранске (Мордовия) подросток сделал фото со спущенными штанами, стоя на танке городского Музея боевой славы. Молодой человек опубликовал снимок в социальных сетях.
На фотографии запечатлены два молодых человека: пока один «позирует» на танке без штанов, второй стоит рядом и показывает неприличный жест. Снимком заинтересовались полицейские, и позже они нашли одного из участников. «Им стал 15-летний житель одного из районов Мордовии, который учится в местном колледже», — сообщает РИА «Новости».
Подросток уже принес извинения и удалил фотографию, отмечает деловая газета «ВЗГЛЯД». По его словам, он не хотел никого обидеть своей «неудачной шуткой». После проверки поведения молодого человека ему выберут соответствующее наказание.
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