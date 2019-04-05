Подросток сфотографировался без штанов в Музее боевой славы. ФОТО

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
05 апреля 2019 в 16:22
Размер текста
-
17
+
Челябинский железнодорожный вокзал. Привокзальная площадь. Музей железнодорожной техники. Челябинск, танк, тепловоз, музей железнодорожной техники
Подросток залез на танк в Музее боевой славы и сделал скандальный снимок (фото из архива)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Саранске (Мордовия) подросток сделал фото со спущенными штанами, стоя на танке городского Музея боевой славы. Молодой человек опубликовал снимок в социальных сетях.

На фотографии запечатлены два молодых человека: пока один «позирует» на танке без штанов, второй стоит рядом и показывает неприличный жест. Снимком заинтересовались полицейские, и позже они нашли одного из участников. «Им стал 15-летний житель одного из районов Мордовии, который учится в местном колледже», — сообщает РИА «Новости».

Подросток уже принес извинения и удалил фотографию, отмечает деловая газета «ВЗГЛЯД». По его словам, он не хотел никого обидеть своей «неудачной шуткой». После проверки поведения молодого человека ему выберут соответствующее наказание.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в октябре прошлого года две несовершеннолетних девушки из Челябинской области осквернили мемориал Вечный огонь. Они подожгли венок от пламени и попытались от него прикурить.

фото: соцсети

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...