В России оспорили запрет на выезд за границу для полицейских

Из-за запрета московский полицейский лишился работы после отпуска Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Верховный суд России принял к рассмотрению иск, который оспаривает приказ МВД, запрещающий сотрудникам ведомства отдыхать в ряде стран. Заявителем стал бывший московский полицейский, уволенный из органов после того, как побывал в Болгарии и Доминиканской Республике.

Об этом в своем telegram-канале сообщил руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков. Отмечается, что иск направил бывший командир взвода ДПС столичного УВД Максим Лужных. В 2016 году мужчина отдохнул в Болгарии и Доминиканской Республике и лишился из-за этого работы. Лужных пытался оспорить решение начальства в районных судах и после нескольких неудачных попыток обратился в Верховный суд. По мнению мужчины, запрет МВД противоречит Конституции России и международному праву.

В апреле 2014 года МВД ввело ограничения на выезд сотрудников в более чем 100 стран, имеющих договоры об экстрадиции с США, напоминает Nation News. При этом в ведомстве назвали 30 стран, куда руководство и личный состав все же смогут путешествовать. Среди них оказались Египет, Турция, Китай, ОАЭ, Абхазия, Южная Осетия и другие государства.