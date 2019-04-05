Родные Данелии хотят, чтобы его именем назвали улицу в одной из столиц

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
05 апреля 2019 в 19:09
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Новое меню грузинского ресторана
В родном для Данелии Тбилиси могут назвать улицу в его честьФото: Анна Майорова © URA.RU

Одну из улиц столицы Грузии Тбилиси могут назвать в честь скончавшегося режиссера Георгия Данелии. С таким предложением к мэру города намерен обратиться двоюродный племянник кинорежиссера Николоз Шангелая.

Мужчина не сомневается, что власти города поддержат его инициативу. Шангелая напомнил, что в Тбилиси уже стоит памятник героям фильма «Мимино», который снял Данелия, пишет News.ru. По мнению двоюродного племянника режиссера, в грузинской столице необходимо установить памятник и самому Данелии. Сообщается, что обе инициативы готовы поддержать деятели культуры Грузии. Напомним, Тбилиси является родным городом Данелии.

Кинорежиссер Георгий Данелия скончался 4 апреля в возрасте 88 лет. Причиной смерти стала остановка сердца. Данелию похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с актерами Станиславом Говорухиным и Олегом Табаковым.

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