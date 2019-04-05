Суд принял решение по делу Twitter, отказавшегося хранить данные в РФ

Компанию оштрафовали на 3 тысячи рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Московский Мировой суд оштрафовал Twitter на три тысячи рублей за то, что компания хранит данные российских пользователей не в РФ. На американский сервис наложили минимально возможный за такое нарушение штраф.

«Наложить на компанию Twitter административный штраф в размере трех тысяч рублей», — приводит RT решение мирового судьи. Отмечается, что максимальная санкция, которая грозила сервису, — штраф в пять тысяч рублей. Административный протокол на Twitter составил Роскомнадзор.

Представители компании заявили, что не считают Twitter виновным. Адвокаты американского сервиса настаивали на том, что компания всегда «оперативно реагировала на все претензии» и «готова вести переговоры».

В январе 2019 года Роскомнадзор возбудил два административных дела в отношении компаний Twitter и Facebook за то, что компании хранят данные российских пользователей за границей, напоминает агентство Nation News. Штраф за данное правонарушение составляет пять тысяч рублей.