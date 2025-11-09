Челябинск вошел в топ городов по росту цен на вторичное жилье

В большинстве городов России цены на жилье росли в октябре Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Челябинск вошел в пятерку городов с наибольшим ростом цен на вторичное жилье в октябре, замкнув список лидеров. По данным SRG, квартиры за месяц подорожали до 108,2 тысячи рублей за квадратный метр, следует из данных SRG.

«В топ-5 городов с самым подорожавшим жильем в октябре также вошли Калининград (+2,09%, до 144,3 тысячи рублей за один квадратный метр) и Челябинск (+1,97%, до 108,2 тысячи рублей за один квадратный метр)», — говорится в исследовании SRG, на которое ссылается РБК. Первые три строчки достались Курску, Махачкале и Владивостоку соответственно.

Наибольший рост стоимости квартир от собственников зафиксирован в Курске — цена увеличилась на 2,68 % и достигла 121,3 тысячи рублей за квадратный метр. С начала года этот город лидирует по темпам роста цен на жилье. Второе место с небольшим отставанием занимает Махачкала: средняя стоимость одного квадратного метра «вторички» возросла на 2,48 % и составила 125,3 тысячи рублей. В сентябре на второй строчке находилась Пермь с показателем роста 1,74 %.

Третье место досталось Владивостоку, где средняя цена на вторичные квартиры увеличилась на 2,12 % и достигла 183 тысяч рублей за квадратный метр. В сентябре этот город также занимал третью позицию с ростом 1,42 %. SRG отмечает, что в октябре цены росли в большинстве из 50 исследуемых городов — в 43 из них.