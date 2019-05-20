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Ради благоустройства зауральского сквера вырубят десятки деревьев

Станислав Достовалов
© Служба новостей «URA.RU»
20 мая 2019 в 12:48
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Виды города. Шадринск , мемориал вов, город шадринск, сквер воинской славы
Сквер Воинской Славы в Шадринске лишится двух десятков деревьевФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В рамках благоустройства сквера Воинской Славы в Шадринске Курганской области будет вырублено около 40 кубометров деревьев. Информация об этом содержится в аукционной документации, опубликованной на портале госзакупок. В городской администрации обещают, что сквер в результате такого благоустройства не «облысеет».

Аукцион по определению подрядчика, которому предстоит проводить работы в сквере, назначен на 31 мая. Начальная цена контракта — более 2,3 млн рублей. В эту стоимость входят обустройство асфальтобетонных тротуаров, установка новых бордюров, скамеек, урн, а также валка деревьев и корчевка пней. Посадка новых деревьев аукционной документацией не предусмотрена. Все работы необходимо завершить до 30 августа.

«В сквере очень много старых деревьев. Часть из них в „аварийном“ состоянии, и они представляют опасность», — сообщила «URA.RU» руководитель пресс-службы мэрии Шадринска Тамара Петкова. По ее словам, вырубить планируется около двух десятков кленов. «Озеленение сквера, безусловно, запланировано. На месте старых деревьев высадят новые», — заверили в городской администрации. Запланирована посадка рябин, мелколиственных лип, елей, лиственниц и берез. Полную замену старых деревьев новыми в мэрии обещают проводить постепенно. «Не опустеет сквер в один день», — уточнила Петкова.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Кургане ради благоустройства сквера у памятника Пичугину между улицами Гагарина и Гайдара планируют вырубить 76 деревьев. Активисты отмечают, что столица Зауралья в течение последнего десятилетия становится с каждым годом все менее зеленой. Массовая вырубка деревьев возмущала жителей Кургана и в 2018 году. Ранее врио губернатора Вадим Шумков заявлял, что Кургану необходимо вернуть статус зеленого города.

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