Счетная палата считает невозможным выполнить указ Путина по снижению бедности

Реальные доходы россиян продолжают снижаться Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Национальные цели по снижению уровня бедности в России, содержащиеся в майских указах президента РФ Владимира Путина, вряд ли будут выполнены. Это следует из оперативного доклада Счетной палаты об исполнении бюджета в 2019 году.

В документе говорится, что в первом квартале этого года уровень реальных доходов населения стал ниже на 2,3% в сравнении с тем же периодом в 2018 году. «Для выхода в положительную область реальные располагаемые денежные доходы населения во II—IV кварталах должны существенно вырасти, что представляется маловероятным», — сказано в докладе Счетной палаты.

Цели по снижению уровня бедности и повышению благосостояния в России были обозначены в майских указах Владимира Путина. До 2024 года, согласно поручению главы государства, уровень бедности в стране должен стать ниже два раза.