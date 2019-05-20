20 мая 2019

Счетная палата считает невозможным выполнить указ Путина по снижению бедности

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
20 мая 2019 в 19:13
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Кошель и аварийка, кошелек, деньги, наличные
Реальные доходы россиян продолжают снижатьсяФото: Александр Мамаев © URA.RU

Национальные цели по снижению уровня бедности в России, содержащиеся в майских указах президента РФ Владимира Путина, вряд ли будут выполнены. Это следует из оперативного доклада Счетной палаты об исполнении бюджета в 2019 году.

В документе говорится, что в первом квартале этого года уровень реальных доходов населения стал ниже на 2,3% в сравнении с тем же периодом в 2018 году. «Для выхода в положительную область реальные располагаемые денежные доходы населения во II—IV кварталах должны существенно вырасти, что представляется маловероятным», — сказано в докладе Счетной палаты.

Цели по снижению уровня бедности и повышению благосостояния в России были обозначены в майских указах Владимира Путина. До 2024 года, согласно поручению главы государства, уровень бедности в стране должен стать ниже два раза.

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