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Пермский подросток жестоко избил сверстника-инвалида

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
20 мая 2019 в 22:19
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Открытая лицензия от 07.10.2016. Планеты, кулак, борьба, удар, кулак, насилие, сила
Подросток избивал сверстника, добиваясь от него извиненийФото: pixabay.com

В деревне Устиново Пермского края подросток жестоко избил мальчика-инвалида. Вместе с друзьями он проник в квартиру своего сверстника и начал бить его.

«Мальчика застали в кровати и исподтишка начали дубасить по голове и телу», — сообщает telegram-канал Readovka. Заметив спустя время, что подросток не собирается останавливать избиение, друзья попытались оттащить его от жертвы. Однако юноша продолжал бить инвалида.

После этого дебошир усадил своего сверстника на пол и заставил просить прощение «за вранье». Услышав извинения, подросток начал пинать инвалида по голове. В завершение юноша пригрозил избитому мальчику, чтобы он никому не рассказывал о случившемся. Однако видео инцидента оказалось в интернете и распространилось в соцсетях.

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