Пермский подросток жестоко избил сверстника-инвалида

В деревне Устиново Пермского края подросток жестоко избил мальчика-инвалида. Вместе с друзьями он проник в квартиру своего сверстника и начал бить его.
«Мальчика застали в кровати и исподтишка начали дубасить по голове и телу», — сообщает telegram-канал
После этого дебошир усадил своего сверстника на пол и заставил просить прощение «за вранье». Услышав извинения, подросток начал пинать инвалида по голове. В завершение юноша пригрозил избитому мальчику, чтобы он никому не рассказывал о случившемся. Однако видео инцидента оказалось в интернете и распространилось в соцсетях.