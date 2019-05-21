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Минкульт проверит пермский дом культуры после публикации «URA.RU»

Ритис Бараускас
© Служба новостей «URA.RU»
21 мая 2019 в 08:47
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Савинский дом культуры для жителей был единственным местом досугаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В дом культуры Савинского сельского поселения, который оказался на грани закрытия, 21 мая с проверкой приезжает заместитель министра культуры Пермского края Марина Илюхина. Проверка организована после публикации «URA.RU» о том, что семь тысяч жителей поселка лишаются досуга. В министерстве хотят выслушать всех участников конфликта, который парализовал работу учреждения.

«В связи с вашей публикацией для встречи с жителями и сотрудниками дома культуры в Пермский район выезжает рабочая группа министерства культуры», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе регионального минкульта.

Краевые власти предложили инициативной группе и бывшему руководителю Савинского дома культуры Надежде Демидовой встретиться с главой поселения Андреем Миньковым и новым руководителем культурного учреждения Дмитрием Генне.

«URA.RU» рассказывало, что конфликт разгорелся после того, как глава местной администрации Андрей Миньков объявил о переводе всех кружков на платную основу и увольнении педагогов. «Администрации не нравится, что все кружки работают за счет бюджета. А у нас население неплатежеспособное. Все сразу уйдут», — поясняла Демидова. Вместе с директором сельский дом культуры покинули 20 из 27 сотрудников. Демидова возглавляла учреждение 14 лет.

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