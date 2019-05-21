Мошенники заработали миллиард на ложных диагнозах пенсионерам

В России раскрыли сеть фиктивных медицинских клиник, которая обманула людей на миллиард рублей. На бесплатных приемах лжеврачи сообщали россиянам о заболеваниях, которые нужно срочно лечить.
«Людей приглашали на обследование, затем в клиниках сообщали о заболеваниях, требующих неотложного лечения», — сообщают argumenti.ru со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк. Работники учреждений сети не имели медицинского образования.
Чтобы оплатить дорогостоящее лечение «болезни», людей вынуждали брать кредиты на крупные суммы. Всего мошенники обманули более 11 тысяч человек. «Клиники» действовали в Москве, Санкт-Петербурге, Чувашии, Владимирской, Калужской, Рязанской и Ярославской областях. При обысках из офисов оперативники изъяли деньги, технику, бухгалтерские документы и электронные носители информации.
По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве, задержаны 25 человек. Руководил сетью ранее судимый иностранец.