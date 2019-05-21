К окровавленному бойцу, по его словам, три часа никто не подходил Фото: depositphotos.com

Бывший сотрудник тюменского ОМОНа Иван Голиней рассказал, как его избивал собственный командир Владимир Бутра во время незаконного спарринга в 2014 году. По словам потерпевшего, начальник бил его по голове руками и ногами, передает корреспондент «URA.RU» из зала Ленинского районного суда Тюмени, где проходят слушания по делу.

«Из защиты были только перчатки. После боя у меня шла кровь из носа и ушей. Самостоятельно я идти не мог. Меня положили в казарме, но в течение трех часов ко мне никто не подходил. Лишь затем пришел фельдшер Фатеев», — рассказал Голиней. Кроме того, экс-омоновец заявил, что его заставили оговорить себя — сказать фельдшеру, что в голову попал мяч. Якобы, это было сделано по распоряжению командира тюменского ОМОН Олега Сидорчика.

Ранее агентство сообщало, что командир отделения Бутра вызвал Голинея на бой, который являлся своеобразным «посвящением» в бойцы ОМОНа — в тот день у Ивана была лишь вторая рабочая смена. В результате молодой человек получил тяжелые травмы головы, впал в кому и стал инвалидом I группы.

Бутра, которому грозит до 10 лет лишения свободы за превышение должностных полномочий, отрицает обвинения. Следующее заседание по делу пройдет 28 мая.