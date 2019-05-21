В ХМАО восстановили архитектурный памятник 19 века

Усадьба купца Прохора Кайдалова признана памятником архитектуры Фото: Администрация Нижневартовского района

В поселке Ларьяк (Нижневартовский район) заканчивается реконструкция архитектурного комплекса усадьбы купца Кайдалова и Знаменской церкви. Объекты из государственного реестра памятников культуры используют во время специального фестиваля, рассказали «URA.RU» в администрации района.

«В усадьбе купца Кайдалова работы завершены, до конца мая комиссия примет объект. В Знаменской церкви на сегодня выполнены фундамент, кровля, купола, инженерные сети. Ведутся внутренние отделочные работы», — уточнили в мэрии. Усадьбу и амбар купца Прохора Кайдалова, ориентировочно построенные в конце 19 века, восстанавливают уже несколько лет. Эти объекты включены в государственный реестр и считаются памятниками архитектуры регионального значения. Этот архитектурный комплекс и Знаменскую церковь откроют во время фестиваля «Мое сердце — Нижневартовский район», приуроченного к 91-летию муниципалитета.

«Ларьяк — это остров. Фестиваль впервые пройдет в этом поселении. Комплекс вызывает большой интерес у туристов, и на мероприятие привезут гостей. Там планируют заложить капсулу с посланием потомкам, а затем в поселке начнут строительство культурно-образовательного комплекса», — добавили в администрации района. Ранее «URA.RU» сообщало, что Нижневартовский район с начала 2019 года посетило почти 70 тыс. туристов, среди которых были и гости из стран Европы.