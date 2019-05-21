21 мая 2019

Установлена причина бойни в Керченском колледже

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
21 мая 2019 в 18:14
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Мемориал памяти в Александровском саду по погибшим во время массовой стрельбы в Керченском политехническом колледже. Москва, возложение цветов, город герой керчь, мемориал, память
Трагедия унесла жизни 20 человек, десятки пострадалиФото: Владимир Андреев © URA.RU
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В колледже в Керчи прогремел взрыв

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев озвучил причину массового расстрела в керченском колледже. По мнению Патрушева, к трагедии привела слабая защищенность учреждения.

«Причины установлены. Среди них в том числе явные недостатки в обеспечении безопасности мест массового пребывания людей», — приводит ТАСС слова Патрушева. Он добавил, что после трагедии были сделаны выводы, которые повлияли на работу учебных заведений по всей стране.

Трагедия в Керчи произошла 17 октября прошлого года. Студент колледжа Владислав Росляков пришел в учебное заведение с самодельным взрывным устройством и оружием, напоминает «Утро.ру». Он привел в действие бомбу, а после начал расстреливать учеников. Погибло более 20 человек, десятки пострадали.

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