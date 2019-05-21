Установлена причина бойни в Керченском колледже

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев озвучил причину массового расстрела в керченском колледже. По мнению Патрушева, к трагедии привела слабая защищенность учреждения.
«Причины установлены. Среди них в том числе явные недостатки в обеспечении безопасности мест массового пребывания людей», — приводит ТАСС слова Патрушева. Он добавил, что после трагедии были сделаны выводы, которые повлияли на работу учебных заведений по всей стране.
Трагедия в Керчи произошла 17 октября прошлого года. Студент колледжа Владислав Росляков пришел в учебное заведение с самодельным взрывным устройством и оружием, напоминает «Утро.ру». Он привел в действие бомбу, а после начал расстреливать учеников. Погибло более 20 человек, десятки пострадали.