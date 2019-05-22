Венесуэле намекнули на отказ от Visa и MasterCard в пользу российского «Мира»

Венесуэла намерена отказаться от платежных систем Visa и MasterCard из-за американских санкций. Власти хотят создать свою систему оплаты, но пока этого не произошло помочь Каракасу в финансовой борьбе с США может российский «Мир». Такое мнение в беседе с журналистами выразил американский политолог Эндрю Корыбко.
По его словам, создание собственной системы платежей является вынужденной и необходимой мерой. «Это принципиальный шаг Венесуэлы в сторону освобождения от западной финансовой системы», — заявил Корыбко в беседе с телеканалом 360.
При этом политолог уверен, что отказаться от Visa и MasterCard стране будет очень сложно, поскольку и Венесуэла, и другие государства крепко связаны с этими финансовыми системами. Одним из возможных вариантов достижения поставленной цели собеседник телеканала назвал привлечение партнеров, в том числе российской карты «Мир».
Национальная система платежных карт «Мир», как напоминает ИА FlashSiberia, была создана в РФ в 2014 году из-за угрозы блокировки Visa и Mastercard в связи с санкциями. В апреле Центробанк предупредил об угрозе сбоев платежей при использовании американских систем оплаты из-за санкций.