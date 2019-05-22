В Донбассе поймали вора в законе из России

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
22 мая 2019 в 10:48
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Попытка захвата резиденции Рината Ахметова. Донецк. Украина , автомат, армия, военные, ополчение
Силовики задержали криминального авторитетаФото: Карина Ванеш © URA.RU
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Противостояние воров в законе

В Донецкой области силовики задержали вора в законе Глеба Ашумова (Глеба Кинешемского). Об этом сообщил заместитель руководителя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

«Задержали в Покровске российского вора в законе по кличке Глеб Кинешемский, — написал Аброськин на странице в Facebook. Представитель нацполиции уточнил, что Кинешемский после задержания «вспомнил», что он украинец, «от страха быть привлеченным по новому российскому закону». Криминальный авторитет, по предположению силовиков, прибыл в Донбасс «с целью создания преступной структуры для дестабилизации ситуации в регионе».

37-летний уроженец города Кинешма Ивановской области, азербайджанец Ашумов, провел в местах заключения около 20 лет. Он был коронован в Турции в 2013 году, уточняет издание «Прайм Крайм».

Ранее в России было ужесточено наказание для воров в законе. Документ подписал президент РФ Владимир Путин 1 апреля.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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