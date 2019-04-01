Путин ужесточил наказание ворам в законе

В России ужесточено наказание для криминальных авторитетов. Закон подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает официальный интернет-портал правовой информации.
Для воров в законе в Уголовном кодексе создали новую статью — «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Речь в документе идет о лидерах организованных преступных групп, планирующих преступления, распределяющих сферы влияния и доходы криминальных организаций.
За такие преступления предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет с возможным штрафом до пяти млн рублей. Условное осуждение при этом исключается, уточняет «Интерфакс».