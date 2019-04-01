Путин ужесточил наказание ворам в законе

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
01 апреля 2019 в 17:16
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Криминальным авторитетам написали отдельную статью УКФото: Кадры из фильма «Джентльмены удачи»

В России ужесточено наказание для криминальных авторитетов. Закон подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает официальный интернет-портал правовой информации.

Для воров в законе в Уголовном кодексе создали новую статью — «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Речь в документе идет о лидерах организованных преступных групп, планирующих преступления, распределяющих сферы влияния и доходы криминальных организаций.

За такие преступления предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет с возможным штрафом до пяти млн рублей. Условное осуждение при этом исключается, уточняет «Интерфакс».

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