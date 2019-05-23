В США исключили СССР из числа союзников во время Второй мировой войны

Американская компания не включила СССР в число союзников США во Второй мировой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В США компания Bradford Exchange, которая специализируется на изготовлении сувенирной продукции, выпустила юбилейную монету к годовщине окончания Второй мировой войны со странами-союзниками. СССР в их число не вошел.

На одной стороне монеты, как пишет РИА «Новости», представлены драматические изображения Второй мировой, а также даты ключевых побед союзников США, а на другой их флаги. Помимо американского, есть флаг Британии и Франции.

Монеты, как отмечается, уже поступили в продажу. В самой компании отказались комментировать ситуацию, сказав, что кроме информации, указанной на сайте, им добавить нечего.