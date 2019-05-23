Минтруд призвал реформировать Пенсионный фонд

Министерство труда предложило изменить статус Пенсионного фонда, сделав его публичной компанией. По данным РБК, аналогичные изменения могут коснуться также Фонда ОМС и Фонда социального страхования.
Идея преобразования Пенсионного фонда в публичную компанию возникла еще в конце 2017 года, сообщает издание со ссылкой на источник в кабмине. При этом рассматривались варианты с переводом Фонда в статус некоммерческой организации или казенного учреждения.
Источники, знакомые с ситуацией, отмечают, что в перспективе наделение ПФР, Фонда ОМС и Фонда соцстрахования новым правовым статусом поможет объединить их в один социальный фонд. За объединение этих структур в мегарегулятор вице-премьер Татьяна Голикова выступала в январе 2018 года, будучи главой Счетной палаты, напоминает RT.
Сегодня внебюджетными фондами управляют министерства, и фактически они работают как госучреждения. При этом у Пенсионного фонда нет единого документа, в котором были бы прописаны его статус и полномочия. Если ПРФ станет публичной компанией, он сможет свободнее распоряжаться средствами — например, инвестировать и размещать свободные деньги в активах. Кроме того, по словам замсекретаря комитета РСПП по развитию пенсионных систем Вячеслава Батаева, при смене статуса фондов участие в управлении ими смогли бы принимать, помимо государства, профсоюзы и бизнес.