Минтруд призвал реформировать Пенсионный фонд

Денис Аллаяров
© Служба новостей «URA.RU»
23 мая 2019 в 11:41
Размер текста
-
17
+
Пенсионный фонд России. Сургут, пенсионный фонд рф
ПФР, Фонд ОМС и Фонд соцстрахования могут объединить в одну организациюФото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета
Пенсионная реформа в России

Министерство труда предложило изменить статус Пенсионного фонда, сделав его публичной компанией. По данным РБК, аналогичные изменения могут коснуться также Фонда ОМС и Фонда социального страхования.

Идея преобразования Пенсионного фонда в публичную компанию возникла еще в конце 2017 года, сообщает издание со ссылкой на источник в кабмине. При этом рассматривались варианты с переводом Фонда в статус некоммерческой организации или казенного учреждения.

Источники, знакомые с ситуацией, отмечают, что в перспективе наделение ПФР, Фонда ОМС и Фонда соцстрахования новым правовым статусом поможет объединить их в один социальный фонд. За объединение этих структур в мегарегулятор вице-премьер Татьяна Голикова выступала в январе 2018 года, будучи главой Счетной палаты, напоминает RT.

Сегодня внебюджетными фондами управляют министерства, и фактически они работают как госучреждения. При этом у Пенсионного фонда нет единого документа, в котором были бы прописаны его статус и полномочия. Если ПРФ станет публичной компанией, он сможет свободнее распоряжаться средствами — например, инвестировать и размещать свободные деньги в активах. Кроме того, по словам замсекретаря комитета РСПП по развитию пенсионных систем Вячеслава Батаева, при смене статуса фондов участие в управлении ими смогли бы принимать, помимо государства, профсоюзы и бизнес.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...