Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) блогера Алексея Навального опубликовал расследование, в котором говорится, что жене министра культуры РФ Владимира Мединского Марине принадлежит элитный пентхаус стоимостью не менее 200 миллионов рублей.
«Новенький двухэтажный пентхаус министра культуры России Мединского куплен и оформлен на жену», — говорится в расследовании. Отмечается, права на собственность были оформлены в 2018 году. Дом находится в элитном жилом комплексе «Садовые кварталы» в центре Москвы. Площадь пентхауса, расположенного на 12-м и 13-м этажах, составляет 300 квадратных метров. В доме есть спортзал, библиотека, спальни и гостиная площадью 65 квадратных метров с восьмиметровыми потолками. Также имеется выход на террасу площадью в 30 «квадратов».
По словам Навального, согласно декларациям о доходах, чтобы купить такой дом, семье Мединского пришлось бы откладывать «до копейки» все свои заработки начиная еще с 2013 года. Из декларации следует, что за 2018 год министр культуры заработал 41,9 млн рублей, а его жена — 41,8 млн рублей. На момент публикации «URA.RU» получить комментарий Мединского не удалось.