«Отравленный» Скрипаль позвонил в Россию

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, которого «отравили» в Солсбери, позвонил своей племяннице Виктории 9 мая. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец».
«Срипаль хотел поздравить племянницу с Днем Победы, однако ее телефон оказался вне зоны доступа», — пишет «Национальная служба новостей». В итоге дядя оставил сообщение на автоответчике. Бывший разведчик не только поздравил родственников с праздниками, но и поинтересовался здоровьем мужа племянницы. Также Скрипаль рассказал, что у него и дочери Юли все хорошо. До этого экс-полковник звонил племяннице 1 апреля, передает RT.
Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в торговом центре Солсбери 4 марта 2018 года. Предполагается, что их отравили ядовитым веществом. Великобритания обвиняет в случившемся Россию, но РФ опровергает свою причастность к инциденту. Ранее агентство Nation News сообщало, Юлия готовится сделать публичное заявление. По словам племянницы, близкая подруга Юлии сейчас продает ее квартиру в Москве. Племянница Скрипаля отметила, что Юлия говорила о желании вернуться в Россию. Также она допустила, что на девушку давят британские власти.