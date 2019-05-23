«Отравленный» Скрипаль позвонил в Россию

Анастасия Шипицина
© Служба новостей «URA.RU»
23 мая 2019 в 22:43
Размер текста
-
17
+
Лондон, Великобритания, конная полиция, лондон, флаг великобритании, лондонская полиция
Племянница Скрипаля считает, что на Юлию давят британские властиФото: depositphotos.com
новость из сюжета
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, которого «отравили» в Солсбери, позвонил своей племяннице Виктории 9 мая. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец».

«Срипаль хотел поздравить племянницу с Днем Победы, однако ее телефон оказался вне зоны доступа», — пишет «Национальная служба новостей». В итоге дядя оставил сообщение на автоответчике. Бывший разведчик не только поздравил родственников с праздниками, но и поинтересовался здоровьем мужа племянницы. Также Скрипаль рассказал, что у него и дочери Юли все хорошо. До этого экс-полковник звонил племяннице 1 апреля, передает RT.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в торговом центре Солсбери 4 марта 2018 года. Предполагается, что их отравили ядовитым веществом. Великобритания обвиняет в случившемся Россию, но РФ опровергает свою причастность к инциденту. Ранее агентство Nation News сообщало, Юлия готовится сделать публичное заявление. По словам племянницы, близкая подруга Юлии сейчас продает ее квартиру в Москве. Племянница Скрипаля отметила, что Юлия говорила о желании вернуться в Россию. Также она допустила, что на девушку давят британские власти.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...