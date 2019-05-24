23 мая 2019

Рогозин пообещал отправить россиян на Луну и построить «Ноев ковчег»

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
24 мая 2019 в 00:15
Размер текста
-
17
+
Правительство РФ, рогозин дмитрий
Дмитрий Рогозин озвучил план высадки человека на ЛунуФото: Официальный сайт Президента РФ

«Роскосмос» планирует осуществить пилотируемый полет к Луне в 2029 году, а уже в 2030-м — высадить на ее поверхность первый российский экипаж. Об этом говорится в презентации главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, которую он представил во время выступления в Московском государственном университете.

«2029 год — летные испытания, 2029 год — комплексное исследование Луны — автоматический луноход, 2030 год — высадка человека на Луну», — приводит RNS выдержку из документа.

Еще Рогозин предложил запустить в космос «Ноев ковчег» с растениями из коллекции МГУ, чтобы посмотреть, что происходит с живыми организмами в условиях дальнего космоса. Ректор университета Виктор Садовничий идею поддержал.

Ранее, напомним, Дмитрий Рогозин предлагал бесплатно отправлять в качестве поощрения на околоземную орбиту учителей и выдающихся ученых.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...