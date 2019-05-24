Рогозин пообещал отправить россиян на Луну и построить «Ноев ковчег»

«Роскосмос» планирует осуществить пилотируемый полет к Луне в 2029 году, а уже в 2030-м — высадить на ее поверхность первый российский экипаж. Об этом говорится в презентации главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, которую он представил во время выступления в Московском государственном университете.
«2029 год — летные испытания, 2029 год — комплексное исследование Луны — автоматический луноход, 2030 год — высадка человека на Луну», — приводит
Еще Рогозин предложил запустить в космос «Ноев ковчег» с растениями из коллекции МГУ, чтобы посмотреть, что происходит с живыми организмами в условиях дальнего космоса. Ректор университета Виктор Садовничий идею поддержал.
Ранее, напомним, Дмитрий Рогозин предлагал бесплатно отправлять в качестве поощрения на околоземную орбиту учителей и выдающихся ученых.